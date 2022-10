2. Liga AFV Christian Gasane führt Fislisbach mit drei Toren zum Sieg gegen Wohlen Fislisbach setzt seine Siegesserie auch gegen Wohlen fort. Das 4:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Christian Gasane brachte Fislisbach 1:0 in Führung (10. Minute). In der 14. Minute baute Manuel Humitsch den Vorsprung für Fislisbach auf zwei Tore aus (2:0). Fislisbach erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Christian Gasane weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter der gleiche Christian Gasane war auch für das 4:0 Fislisbach verantwortlich. Es handelte sich um einen Penalty.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Wohlen. Fislisbach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Fislisbach gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Fislisbach die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Lenzburg (Platz 5). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Nach der Niederlage büsst Wohlen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 8. Für Wohlen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Wohlen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Menzo Reinach. Die Partie findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Wohlen 2 4:0 (3:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 10. Christian Gasane 1:0. 14. Manuel Humitsch 2:0. 39. Christian Gasane (Penalty) 3:0.60. Christian Gasane (Penalty) 4:0. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Dominic Volger, Silvan Bär, Brian Bosshard, Milan Gligic, Ryan Allmann, Siro Dubach, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Christian Gasane. – Wohlen: Cédric Künzli, Eltion Shabani, Alessio Bochicchio, Anto Franjic, Hugo Chabin, Matija Randjelovic, Noah Jappert, Nermin Rogentin, Dorde Komatovic, Alessio Milazzo, Fabio Milazzo. – Verwarnungen: 24. Eltion Shabani, 30. Fabio Milazzo, 37. Matija Randjelovic, 79. Cédric Künzli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 02:50 Uhr.

