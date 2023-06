4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Bünz-Maiengrün mit Sieg gegen Merenschwand – Später Siegtreffer durch Michael Hochstrasser Bünz-Maiengrün gewinnt am Samstag zuhause gegen Merenschwand 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Bünz-Maiengrün gelang Michael Hochstrasser in der 82. Minute. In der 17. Minute hatte Mattia Koch Bünz-Maiengrün in Führung gebracht. Der Ausgleich für Merenschwand fiel in der 79. Minute durch Andrin Tischhauser.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Miguel Maineri von Merenschwand erhielt in der 22. Minute die gelbe Karte.

Bünz-Maiengrün rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Bünz-Maiengrün hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Bünz-Maiengrün wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Lenzburg 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Juni (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Merenschwand war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Merenschwand trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Falke Lupfig (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Bünz-Maiengrün - FC Merenschwand 1b 2:1 (1:0) - Zinsmatten, Hägglingen – Tore: 17. Mattia Koch 1:0. 79. Andrin Tischhauser 1:1. 82. Michael Hochstrasser (Penalty) 2:1. – Bünz-Maiengrün: Janik Jurt, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Luca Nauer, Gian Schlegel, Mattia Koch, Timon Obi, Patrick Meyer, Bryan Wiederkehr, Marco Bochicchio, Adrian Rohner. – Merenschwand: Robin Schoch, Patrick Stettler, Silvan Mattig, Enis Ljatifi, Szabolcs Baricz, Leonardo Schegg, Andrin Tischhauser, Lukas Aepli, Raphael Glöckler, Samuel Gaspers, Andrej Heggli. – Verwarnungen: 22. Miguel Maineri.

