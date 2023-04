4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Bünz-Maiengrün mit Auswärtserfolg bei Falke Lupfig Sieg für Bünz-Maiengrün: Gegen Falke Lupfig gewinnt das Team am Freitag auswärts 2:1.

Michael Hochstrasser eröffnete in der 25. Minute das Skore, als er für Bünz-Maiengrün das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Das Eigentor von Enea Dhimertika (49. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Bünz-Maiengrün. Falke Lupfig kam in der 75. Minute auf ein Tor heran, als Gjergj Gjoli per Elfmeter zum 1:2 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Bünz-Maiengrün sah Lukas Geissmann (95.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Tschamper (44.), Bryan Wiederkehr (87.) und Lukas Geissmann (95.). Bei Falke Lupfig erhielten Ardi Guri (52.) und Naim Adili (69.) eine gelbe Karte.

Bünz-Maiengrün machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 7. Bünz-Maiengrün hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Bünz-Maiengrün konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Bünz-Maiengrün tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Unverändert liegt Falke Lupfig auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Falke Lupfig hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Muri 2b (Platz 10). Das Spiel findet am Dienstag (2. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Bünz-Maiengrün 1:2 (0:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 25. Michael Hochstrasser (Penalty) 0:1.49. Eigentor (Enea Dhimertika) 0:2.75. Gjergj Gjoli (Penalty) 1:2. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Arber Shala, Gjergj Gjoli, Naim Adili, Enea Dhimertika, Arber Berisha, Ardi Guri, Gabriel Caricasulo, Hazir Rrafshi, Erlind Bytyqi, Gentjan Gjoli. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Francesco Michienzi, Luca Nauer, Mattia Koch, Timon Obi, Patrick Meyer, Gian Schlegel, Jan Ostgen, Manuel Tschamper. – Verwarnungen: 44. Manuel Tschamper, 52. Ardi Guri, 69. Naim Adili, 87. Bryan Wiederkehr, 95. Lukas Geissmann – Ausschluss: 95. Lukas Geissmann.

