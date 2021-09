3. Liga, Gruppe 1 Buchs stolpert gegen Schöftland – Mauro Noordijk trifft zum Sieg Schöftland hat am Sonntag gegen Buchs die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 2:1.

(chm)

Schöftland geriet zunächst in Rückstand, als Rafael Singy in der 24. Minute die zwischenzeitliche Führung für Buchs gelang. In der 44. Minute glich Schöftland jedoch aus und ging in der 62. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Mauro Noordijk.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Schöftland. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Dalibor Vasic (43.) und Rafael Singy (67.).

Die Tabellensituation hat sich für Schöftland nicht verändert. Sechs Punkte bedeuten Rang 11. Schöftland hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren. Schöftland siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Frick 1b kriegt es Schöftland im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Buchs spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Lenzburg 2 (Platz 8). Das Spiel findet am Freitag (24. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: SC Schöftland 2 - FC Buchs 1 2:1 (1:1) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 24. Rafael Singy 0:1. 44. Mauro Noordijk (Penalty) 1:1.62. Mauro Noordijk 2:1. – Schöftland: Julian Dörfler, Troy Hischier, Keiren Trachsel, Andrin Mühlethaler, Kristian Feher, Nick Schär, Mauro Noordijk, Dennis Pregla, Gergely Daniel Öze, Colin Galligani, Roman Leuenberger. – Buchs: Pascal Blank, Habtom Kiros, Sven Nussbaumer, Rafael Singy, Luca Aebli, Dalibor Vasic, Lukas Frey, Jens Wüthrich, Riccardo Neumann, Morris Igbinedion, Bera Akteke. – Verwarnungen: 43. Dalibor Vasic, 67. Rafael Singy, 81. Andrin Mühlethaler, 86. Mauro Noordijk, 90. Nick Schär, 93. Colin Galligani.

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/21 Punkte (29:6). 2. FC Rothrist 1 7/21 (28:4), 3. FC Buchs 1 7/18 (14:7), 4. FC Frick 1b 7/16 (17:13), 5. FC Erlinsbach 1 7/12 (12:11), 6. FC Beinwil am See 1 7/11 (14:11), 7. FC Seon 1 7/10 (20:17), 8. FC Lenzburg 2 7/9 (13:14), 9. FC Othmarsingen 1 6/7 (13:11), 10. FC Küttigen 2 7/7 (8:13), 11. SC Schöftland 2 7/6 (10:24), 12. FC Rupperswil 1 7/1 (9:16), 13. HNK Adria Aarau 7/1 (2:27), 14. FC Rohr 1 6/0 (7:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 14:15 Uhr.

