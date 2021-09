4. Liga, Gruppe 2 Buchs stolpert gegen Erlinsbach – Buchs verliert nach drei Siegen Überraschender Sieg für Erlinsbach: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Buchs (3. Rang) auswärts gleich 6:1 geschlagen.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Erlinsbach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Buchs war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Erlinsbach waren: Jan Arnet (2 Treffer), Simone Palazzolo (1 Treffer), Lionel May (1 Treffer), Gerard Toni (1 Treffer) und Andrea Salemi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Buchs war: Ennio Bassi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erlinsbach erhielt: Lionel May (58.) die einzige gelbe Karte bei Buchs erhielt: Sharuyan Loganathan (62.)

Erlinsbach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 10. Erlinsbach hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Menzo Reinach 2 (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Buchs erstmals wieder. Buchs verlor zudem erstmals zuhause.

Für Buchs geht es auswärts gegen SC Seengen 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Erlinsbach 2 1:6 (0:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 14. Andrea Salemi 0:1. 26. Jan Arnet 0:2. 42. Gerard Toni 0:3. 61. Jan Arnet 0:4. 63. Ennio Bassi 1:4. 65. Simone Palazzolo 1:5. 74. Lionel May 1:6. – Buchs: Raul Mazzini, Yanik Walpoth, Kevin Hunziker, Hakan Atasoy, Sanjay Loganathan, Ivan Ristic, Lazar Vuceljic, Ennio Bassi, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Tim Meier. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Dennis Rüedi, Gerard Toni, Rafael Moriggl, Loris Rüedi, Samuele Zacheo, Lionel May, Marko Pavlovic, Andrea Salemi, Jan Arnet, Simone Palazzolo. – Verwarnungen: 58. Lionel May, 62. Sharuyan Loganathan.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Menzo Reinach 2 - FC Gontenschwil 2 3:1, FC Seon 2 - FC Kölliken 2b 0:2, FC Rupperswil 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 2:1, FC Buchs 2 - FC Erlinsbach 2 1:6, FC Türkiyemspor 1 - SC Seengen 1 2:2, FC Sarmenstorf 2a - FC Niederlenz 1 2:4

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 5 Spiele/13 Punkte (16:4). 2. FC Niederlenz 1 5/13 (15:3), 3. FC Buchs 2 5/10 (11:9), 4. FC Ataspor 4/7 (8:7), 5. FC Türkiyemspor 1 4/7 (13:10), 6. SC Seengen 1 5/7 (17:11), 7. FC Kölliken 2b 4/6 (7:10), 8. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 4/6 (7:6), 9. FC Rupperswil 2 5/6 (9:13), 10. FC Erlinsbach 2 5/6 (15:18), 11. FC Menzo Reinach 2 3/3 (5:8), 12. FC Sarmenstorf 2a 3/3 (5:8), 13. FC Seon 2 5/3 (7:15), 14. FC Gontenschwil 2 5/0 (6:19).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 13:42 Uhr.