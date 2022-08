4. Liga, Gruppe 2 Buchs siegt im ersten Spiel gegen Rohr Buchs beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Rohr setzt es zuhause einen 3:1-Sieg ab.

(chm)

Buchs ging in der 37. Spielminute durch Ennio Bassi in Führung, ehe Rohr in der 46. Minute (Valentin Bekaj) der Ausgleich gelang. Lazar Vuceljic schoss Buchs in der 78. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marko Surdulovic in der 81. Minute. Er traf zum 3:1 für Buchs.

Bei Rohr erhielten Florian Palushi (30.), Urim Mulaj (58.) und Egzon Gashi (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Lazar Vuceljic (30.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Buchs nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Auf Buchs wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Seon, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Rohr liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Rohr trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Kölliken 2b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Buchs 2 - FC Rohr 3:1 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 37. Ennio Bassi 1:0. 46. Valentin Bekaj 1:1. 78. Lazar Vuceljic 2:1. 81. Marko Surdulovic 3:1. – Buchs: Raul Mazzini, Sanjay Loganathan, Michael Van Den Broeck, Kevin Hunziker, Yanik Walpoth, Sharuyan Loganathan, Kevin Lenzin, Lorenzo Da Silva Cavalli, Ennio Bassi, Stefan Jovic, Lazar Vuceljic. – Rohr: Michel Schneider, Erolind Ferati, Gianluca Wyss, Safet Murtezi, Florent Elezaj, Ardit Gashi, Dean Meier, Ali Rezai, Arber Salahi, Florian Palushi, Valentin Bekaj. – Verwarnungen: 30. Lazar Vuceljic, 30. Florian Palushi, 58. Urim Mulaj, 90. Egzon Gashi.

