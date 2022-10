4. Liga, Gruppe 2 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Türkiyemspor fort Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Türkiyemspor fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Buchs: Tim Meier brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand stellte Osman Afsar durch seinen Treffer für Türkiyemspor in der 40. Minute her. Lazar Vuceljic traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Buchs.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 62. Minute, als Ulas Erdogan für Türkiyemspor traf. Milazim Gashi schoss Buchs in der 69. Minute zur 3:2-Führung. Per Penalty erhöhte Alessio Lagetto in der 92. Minute zum 4:2 für Buchs.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Türkiyemspor für Ulas Erdogan (59.), Gökhan Ilhan (89.) und Özgür Koçan (90.). Für Buchs gab es keine Karte.

Die Abwehr von Türkiyemspor kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.1 Tore pro Partie (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Buchs um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 5. Buchs hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Buchs in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte SC Zofingen 2b. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Türkiyemspor hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 10. Für Türkiyemspor war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Türkiyemspor geht es auswärts gegen FC Kölliken 2b (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Türkiyemspor - FC Buchs 2 2:4 (1:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 21. Tim Meier 0:1. 40. Osman Afsar 1:1. 45. Lazar Vuceljic 1:2. 62. Ulas Erdogan 2:2. 69. Milazim Gashi 2:3. 92. Alessio Lagetto (Penalty) 2:4. – Türkiyemspor: Ezat Mohaqiq, Fikret Ugur Emre, Tayyib Köroglu, Ridvan Bolanyig, Koray Sahil, Zamen Afzali, Gökhan Ilhan, Özgür Koçan, Ulas Erdogan, Osman Afsar, Yasin Mert Uysal. – Buchs: Raul Mazzini, Howthaman Loganathan, Valon Bajrami, Lazar Vuceljic, Sanjay Loganathan, Nishan Chandrabala, Sharuyan Loganathan, Tim Meier, Milazim Gashi, Stefan Jovic, Michele Cornacchia. – Verwarnungen: 59. Ulas Erdogan, 89. Gökhan Ilhan, 90. Özgür Koçan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 02:16 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.