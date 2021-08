3. Liga, Gruppe 1 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Küttigen fort Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Küttigen hat das Team am Dienstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Buchs setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das Skore eröffnete Morris Igbinedion in der 3. Minute. Er traf für Buchs zum 1:0. Buchs baute die Führung in der 8. Minute (Osman Afsar) weiter aus (2:0). Buchs erhöhte in der 20. Minute seine Führung durch Dalibor Vasic weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Küttigen auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. In der 68. Minute verkleinerte Luca Dätwyler den Rückstand von Küttigen auf 1:3. In der Schlussphase kam Küttigen noch auf 2:3 heran. Gaetano Melfa war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 86. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Küttigen für Tobias Schmid (19.), Stéphane Besle (59.) und Cristian Panes Perez (94.). Bei Buchs erhielten Rafael Meier (91.) und Dalibor Vasic (94.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Buchs weiterhin auf Rang 4. Das Team hat zwölf Punkte. Buchs hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes trifft Buchs auf fremdem Terrain mit FC Rupperswil 1 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (4. September) statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

In der Tabelle liegt Küttigen weiterhin auf Rang 7. Das Team hat sechs Punkte. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Küttigen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 1b. Diese Begegnung findet am 7. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2 (3:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 3. Morris Igbinedion 1:0. 8. Osman Afsar 2:0. 20. Dalibor Vasic 3:0. 68. Luca Dätwyler 3:1. 86. Gaetano Melfa 3:2. – Buchs: Martin Turmakoski, Manuele Bassi, Luca Aebli, Sven Nussbaumer, Samuel Häfeli, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Jens Wüthrich, Riccardo Neumann, Morris Igbinedion, Osman Afsar. – Küttigen: Alessandro Gygax, Luca Wenger, Stéphane Besle, Tobias Schmid, Siem Zerai, David Berner, Gaetano Melfa, Thilo Günthart, Cristian Panes Perez, Fadri Bieri, Amanuel Efson. – Verwarnungen: 19. Tobias Schmid, 59. Stéphane Besle, 91. Rafael Meier, 94. Dalibor Vasic, 94. Cristian Panes Perez.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - HNK Adria Aarau 3:1, FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3, FC Beinwil am See 1 - FC Rohr 1 6:1, FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2, FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1, FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 4/6 (9:6), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 4/4 (10:10), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 4/3 (6:14), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2021 00:20 Uhr.