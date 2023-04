4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Buchs mit Sieg gegen Seengen Buchs gewinnt am Dienstag zuhause gegen Seengen 1:1.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Ennio Bassi traf in der 62. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 67. Minute traf Fabian Giuliani für Seengen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Lorenzo Da Silva Cavalli (90.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Seengen, nämlich für Robin Dössegger (76.).

In der Tabelle steht Buchs nach dem zweiten Spiel auf Rang 9. Im nächsten Spiel kriegt es Buchs daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Ataspor (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Seengen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Seengen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Beinwil am See 2 (Rang 13). Das Spiel findet am 15. April statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Buchs 2 - SC Seengen 1:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 62. Ennio Bassi 1:0. 67. Fabian Giuliani 1:1. – Buchs: Raul Mazzini, Nishan Chandrabala, Alessio Lagetto, Marco Von Briel, Tayyib Köroglu, Sharuyan Loganathan, Howthaman Loganathan, Kevin Lenzin, Maksimilian Ropotar, Michele Cornacchia, Lazar Vuceljic. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Samuel Ammann, Tim Vögeli, Demian Steigmeier, Yves Fankhauser, Fabian Giuliani. – Verwarnungen: 76. Robin Dössegger, 90. Lorenzo Da Silva Cavalli.

