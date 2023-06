3. Liga, Gruppe 1 Buchs mit Sieg gegen Erlinsbach – Entscheidung in der Schlussminute Buchs behielt im Spiel gegen Erlinsbach am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Zunächst musste Buchs einen Rückstand hinnehmen: In der 56. Minute traf Noah Lüscher für Erlinsbach zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von vier Minuten brachten aber für Buchs die Wende. Christian Knecht schoss in der 86. Minute den Ausgleich, in der 90. Minute erzielte Bera Akteke den Siegtreffer.

Bei Buchs erhielten Habtom Kiros (72.) und Marc Grütter (83.) eine gelbe Karte. Bei Erlinsbach erhielten Serkan Karamese (27.) und Janosch Flükiger (65.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Buchs unverändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 6. Buchs hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Buchs ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 49 Punkten auf Rang 3. Erlinsbach hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buchs - FC Erlinsbach 1a 2:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 56. Noah Lüscher 0:1. 86. Christian Knecht 1:1. 90. Bera Akteke 2:1. – Buchs: Dominic Christen, Rafael Singy, Michael Van Den Broeck, Sven Nussbaumer, Luka Vuleta, Habtom Kiros, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Christian Knecht, Bera Akteke, Jonathan Frey. – Erlinsbach: Yannis Hauenstein, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, David Grieder, David Isenschmid, Daniss Mujanovic, Giovanni Di Nunzio, Robbie von Felten, Lars Isenschmid, Burim Hasanramaj, Noah Lüscher. – Verwarnungen: 27. Serkan Karamese, 65. Janosch Flükiger, 72. Habtom Kiros, 83. Marc Grütter.

