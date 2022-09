4. Liga, Gruppe 2 Buchs mit drei Punkten auswärts gegen Merenschwand Buchs gewinnt am Mittwoch auswärts gegen Merenschwand 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michele Cornacchia für Buchs. In der 2. Minute traf er zum 1:0. In der 30. Minute traf Michele Cornacchia bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Buchs. Stefan Jovic baute in der 45. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0). In der 85. Minute sorgte Robin Schoch noch für Resultatkosmetik für Merenschwand. Er traf zum 1:3-Schlussstand. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buchs erhielten Marco Von Briel (18.) und Sanjay Loganathan (75.) eine gelbe Karte. Merenschwand behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Buchs bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 12 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Buchs rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zehn Punkten auf Rang 3. Für Buchs ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Buchs geht es zuhause gegen FC Beinwil am See 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

In der Tabelle verliert Merenschwand Plätze und zwar von Rang 7 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Für Merenschwand war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Merenschwand verlor zudem erstmals zuhause.

Für Merenschwand geht es auswärts gegen FC Kölliken 2b (Platz 13) weiter. Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Buchs 2 1:3 (0:3) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 2. Michele Cornacchia 0:1. 30. Michele Cornacchia 0:2. 45. Stefan Jovic 0:3. 85. Robin Schoch (Penalty) 1:3. – Merenschwand: Siro Schoch, Enis Ljatifi, Ivo Aeberhard, Alex Marra, Patrick Stettler, Andrej Heggli, Andrin Tischhauser, Silvan Mattig, Robin Schoch, Raphael Glöckler, Nico Meier. – Buchs: Raul Mazzini, Alessio Lagetto, Kevin Hunziker, Marco Von Briel, Lazar Vuceljic, Sharuyan Loganathan, Kevin Lenzin, Stefan Jovic, Sanjay Loganathan, Milazim Gashi, Michele Cornacchia. – Verwarnungen: 18. Marco Von Briel, 75. Sanjay Loganathan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 23:23 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.