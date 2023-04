3. Liga, Gruppe 1 Buchs lässt sich von Veltheim kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 12) ist Buchs am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Veltheim gerecht geworden und hat auswärts 5:4 gewonnen.

(chm)

Veltheim war einmal in Führung, und zwar in der 45. Minute, als Khalil Zouaoui zum Zwischenstand von 3:2 traf. Der Ausgleich für Buchs fiel in der 61. Minute (Dalibor Vasic).

Danach drehte Buchs auf. Das Team schoss ab der 79. Minute noch zwei weitere Tore, während Veltheim ein Tor gelang (zum 4:5 (96. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Buchs waren: Rafed Bayazi (2 Treffer), Marc Grütter (1 Treffer), Ismael Liuzzi (1 Treffer) und Dalibor Vasic (1 Treffer). Die Torschützen für Veltheim waren: Sandro Heimgartner, Khalil Zouaoui, Gian Furter und Cyrill Huber.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Veltheim erhielten Gian Furter (78.) und Fabrice Huber (86.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Michael Van Den Broeck (48.).

Buchs hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Die Abwehr von Veltheim kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 47 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Buchs um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 5. Buchs hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Buchs spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil (Rang 11). Die Partie findet am Freitag (21. April) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Für Veltheim war es bereits die zehnte Niederlage in Serie.

Veltheim trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Beinwil am See (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Samstag (22. April) statt (18.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Veltheim AG - FC Buchs 4:5 (3:2) - Sportplatz Schachen, Veltheim – Tore: 9. Rafed Bayazi 0:1. 10. Rafed Bayazi 0:2. 22. Sandro Heimgartner (Penalty) 1:2.32. Gian Furter 2:2. 45. Khalil Zouaoui 3:2. 61. Dalibor Vasic 3:3. 79. Ismael Liuzzi 3:4. 90. Marc Grütter 3:5. 96. Cyrill Huber 4:5. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Fabrice Huber, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Khalil Zouaoui, Nicola Pruijs, Dario Werder, Stefan Ott, Gian Furter. – Buchs: Rajko Abadzic, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Alessandro Titone, Daniele D Ovidio, Noel De Silva, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Riccardo Neumann, Rafed Bayazi, Jonathan Frey. – Verwarnungen: 48. Michael Van Den Broeck, 78. Gian Furter, 86. Fabrice Huber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 01:24 Uhr.