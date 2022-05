2. Liga AFV Brugg und Gontenschwil spielen unentschieden Im Spiel zwischen Brugg und Gontenschwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal ging Brugg in Führung. Doch Gontenschwil schaffte jeweils den Ausgleich.

Das erste Tor der Partie fiel für Brugg: Vlerson Veseli brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Nach nur sieben Minuten machte Roman Holenstein die Führung schon wieder zunichte. In der 54. Minute gelang Noël Hottinger der Führungstreffer zum 2:1 für Brugg. Zum Ausgleich für Gontenschwil traf Diego de Faveri in der 73. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Berz von Brugg erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Brugg hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Offensive 59 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: Mit 50 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Brugg hat bisher 15mal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Gontenschwil liegt neu mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Es verliert einen Platz. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, 19mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Gränichen (Platz 15). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Brugg - FC Gontenschwil 2:2 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 28. Vlerson Veseli 1:0. 35. Roman Holenstein 1:1. 54. Noël Hottinger 2:1. 73. Diego de Faveri 2:2. – Brugg: Yves Schönenberger, Lars Schwarz, Edison Veseli, Stefan Jovanovic, Jonas Schmidt, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Elias Grillo, Mike Hüsler, Vlerson Veseli. – Gontenschwil: Christoph Sommerhalder, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dennis Amstutz, Nikola Kolevski, Luka Vuleta, Diego de Faveri, Roman Holenstein, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: 86. Fabio Berz.

