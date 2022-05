2. Liga AFV Brugg stolpert gegen Niederwil Niederwil hat am Samstag gegen Brugg die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:1.

Marino Feurer eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Niederwil das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Malsor Osmani für Brugg erfolgreich war. Marino Feurer traf in der 33. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Niederwil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 47. Minute, als Joel Rey für Niederwil auf 3:1 erhöhte.

Bei Niederwil erhielten Noah Schwegler (52.), Casey Specker (88.) und Sandro Ravelli (92.) eine gelbe Karte. Bei Brugg erhielten Yanis Ouslama (46.) und Elias Grillo (80.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Niederwil: 30 Punkte bedeuten Rang 12. Niederwil hat bisher achtmal gewonnen, 16mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Gränichen (Platz 15). Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Brugg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 51 Punkten auf Rang 4. Brugg hat bisher 15mal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Brugg - FC Niederwil 1:3 (1:2) - Stadion Au, Brugg – Tore: 22. Marino Feurer 0:1. 25. Malsor Osmani 1:1. 33. Marino Feurer 1:2. 47. Joel Rey 1:3. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Stefan Jovanovic, Fabio Berz, Mike Hüsler, Loris Jannella, Sven Schönenberger, Vlerson Veseli, Malsor Osmani. – Niederwil: Levin Gratwohl, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Oliver Allenspach, Casey Specker, Noah Schwegler, Joel Rey, Livio Rey, Valentin Gashi, Nico Gautschi, Marino Feurer. – Verwarnungen: 46. Yanis Ouslama, 52. Noah Schwegler, 80. Elias Grillo, 88. Casey Specker, 92. Sandro Ravelli.

