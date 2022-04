2. Liga AFV Brugg setzt Siegesserie auch gegen Wohlen fort – Sebastian Marku trifft spät zum Sieg Brugg setzt seine Siegesserie auch gegen Wohlen fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Brugg das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Sebastian Marku.

Elias Grillo hatte davor in der 27. Minute zum 1:0 für Brugg getroffen. In der 46. Minute baute Vlerson Veseli den Vorsprung für Brugg auf zwei Tore aus (2:0). Per Penalty traf Alessio Milazzo in der 56. Minute für Wohlen zum Anschlusstreffer (1:.) gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 80. Minute, als Nermin Rogentin für Wohlen traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Brugg für Raphael Büttikofer (56.), Sebastian Marku (84.) und Malsor Osmani (95.). Bei Wohlen erhielten Genti Ajdari (73.), Martim Patricio Cardoso (77.) und Matija Randjelovic (79.) eine gelbe Karte.

Brugg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 3. Brugg hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Brugg in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Oftringen. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 5. Wohlen hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wohlen auswärts mit FC Gränichen (Platz 16) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Brugg 2:3 (0:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 27. Elias Grillo 0:1. 46. Vlerson Veseli 0:2. 56. Alessio Milazzo (Penalty) 1:2.80. Nermin Rogentin 2:2. 88. Sebastian Marku 2:3. – Wohlen: Nils Reich, Younes Oussadit, Anto Franjic, Martim Patricio Cardoso, Sandi Sulejmanagic, Matija Randjelovic, Liburn Zhara, Kerem Kursun, Dominic Philips, Alessio Milazzo, Isni Zekiri. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Pascal Schuler, Cédric Zürcher, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Elias Grillo, Yanis Ouslama, Vlerson Veseli. – Verwarnungen: 56. Raphael Büttikofer, 73. Genti Ajdari, 77. Martim Patricio Cardoso, 79. Matija Randjelovic, 84. Sebastian Marku, 95. Malsor Osmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

