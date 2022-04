2. Liga AFV Brugg setzt Siegesserie auch gegen Oftringen fort Brugg reiht Sieg an Sieg: Gegen Oftringen hat das Team am Mittwoch bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Vlerson Veseli traf in der 18. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brugg. Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Sven Schönenberger Brugg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Vlerson Veseli, der in der 61. Minute die Führung für Brugg auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oftringen sah Bojan Djuric (92.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Oftringen weitere fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Brugg, nämlich für Stefan Jovanovic (31.).

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: 39 Punkte bedeuten Rang 3. Brugg hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Brugg geht es daheim gegen FC Suhr (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Oftringen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 11. Für Oftringen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Oftringen geht es daheim gegen FC Gränichen (Platz 16) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Brugg - FC Oftringen 3:0 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 18. Vlerson Veseli 1:0. 59. Sven Schönenberger 2:0. 61. Vlerson Veseli 3:0. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Edison Veseli, Jonas Schmidt, Stefan Jovanovic, Cédric Zürcher, Fabio Berz, Sven Schönenberger, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Vlerson Veseli. – Oftringen: Nikola Tegeltija, Can Caglan, Raphael Bühler, Zelimir Skopljak, Daniel Do Sul Almeida, Dejan Skopljak, Mattia Marino, Alessio Murabito, Nikos Giannoudis, Dominik Sieber, Bojan Djuric. – Verwarnungen: 20. Bojan Djuric, 31. Stefan Jovanovic, 48. Alessio Murabito, 69. Zelimir Skopljak, 84. Luca Costa Baiao, 84. Dominik Sieber – Ausschluss: 92. Bojan Djuric.

