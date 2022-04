4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Brugg holt gegen Kölliken ersten Saisonsieg Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Brugg hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Kölliken gewinnt die Mannschaft am Freitag auswärts 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 52. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Rolandas Ivanauskas traf für Brugg. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brugg stellte Dorian Popic in Minute 56 her. Der Anschlusstreffer für Kölliken zum 1:2 kam in der 77. Minute. Verantwortlich dafür war David Martins Da Rocha. Mit dem 3:1 für Brugg schoss Arbnor Qerimaj das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Andre Berisha von Kölliken erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Brugg verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Brugg hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Brugg daheim mit FC Othmarsingen 2 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Dienstag (12. April) statt (20.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Kölliken rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat zwei Punkte. Für Kölliken ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kölliken gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Suryoye Wasserschloss 1. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Brugg 2 1:3 (0:0) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 52. Rolandas Ivanauskas 0:1. 56. Dorian Popic 0:2. 77. David Martins Da Rocha 1:2. 85. Arbnor Qerimaj 1:3. – Kölliken: Ben Jonas Bärtschinger, Ali Safari, Antonio Ferritto, Marco Bieri, Endrit Rrustemaj, Ardit Kukeli, Ibrahim Sinani, Mateo Markovic, Alban Kukeli, Rudolf Berisha, Kristjan Duzhmani. – Brugg: Flurin Bruppacher, Joel Meyer, Vladimir Videnovic, Filip Petrovic, Rolandas Ivanauskas, Leo Melcore, Redon Maliqi, Joel Strebel, Robin Wassmer, Fadil Ibrahimi, Arbnor Qerimaj. – Verwarnungen: 80. Andre Berisha.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 13:17 Uhr.