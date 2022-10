4. Liga, Gruppe 4 Brugg gewinnt deutlich gegen Muri Brugg behielt im Spiel gegen Muri am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Arbnor Qerimaj traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brugg. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brugg stellte Blend Mahalla in Minute 35 her. Vladimir Videnovic baute in der 57. Minute die Führung für Brugg weiter aus (3:0).

Brugg erhöhte in der 61. Minute seine Führung durch Rinhard Dushaj weiter auf 4:0. Das Tor war ein Penalty. Nur sieben Minuten später traf Rinhard Dushaj erneut, so dass es in der 68. Minute 5:0 für Brugg hiess. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Brugg erhielten Rilind Cikaqi (37.) und Rolandas Ivanauskas (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Muri erhielt: Fabian Nikaj (67.)

In der Abwehr gehört Brugg zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 1).

Zahlreiche Gegentore sind für Muri ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Brugg: 21 Punkte bedeuten Rang 5. Für Brugg ist es der zweite Sieg in Serie.

Brugg spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Juventina Wettingen 1a (Rang 13). Die Partie findet am Dienstag (18. Oktober) statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Muri einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 8. Muri hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wettingen 2 (Platz 4). Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Brugg 2 - FC Muri 2a 5:0 (2:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 20. Arbnor Qerimaj 1:0. 35. Blend Mahalla 2:0. 57. Vladimir Videnovic 3:0. 61. Rinhard Dushaj (Penalty) 4:0.68. Rinhard Dushaj (Penalty) 5:0. – Brugg: Fabian Müller, Rilind Cikaqi, Vladimir Videnovic, Luan Cerimi, Redon Maliqi, Rinhard Dushaj, Leo Melcore, Joel Strebel, Blend Mahalla, Besar Hetemi, Arbnor Qerimaj. – Muri: Marco Ruf, Michael Spielmann, Fabian Nikaj, Nils Bruckhoff, Sven Ottiger, Diogo Correia Borges, Fabian Nikolovski, Ermal Krasniqi, Ardonis Shabani, Enis Misini, Endri Nuredini. – Verwarnungen: 37. Rilind Cikaqi, 67. Fabian Nikaj, 87. Rolandas Ivanauskas.

