Frauen 3. Liga Brugg bezwingt Muri Brugg behielt im Spiel gegen Muri am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Muri ging zunächst in Führung, als Carol Rösli in der 10. Minute traf. Dann glich aber Chatun Bahnan (30.) für Brugg aus. Rachael Marie Colldeweih in der 46. Minute und Corinne Stäuble in der 80. Minute brachten Brugg sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Muri noch auf 2:3 heran. Dominique Hunziker war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 88. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shana Caroti von Brugg erhielt in der 2. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Brugg hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 45 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Brugg unverändert. Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 3. Brugg hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Brugg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Für Muri war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Muri trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Turgi (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Muri 3:2 (1:1) - Stadion Au, Brugg – Tore: 10. Carol Rösli (Penalty) 0:1.30. Chatun Bahnan 1:1. 46. Rachael Marie Colldeweih 2:1. 80. Corinne Stäuble (Penalty) 3:1.88. Dominique Hunziker 3:2. – Brugg: Samira Wicker, Shana Caroti, Joelle Rieder, Andrea Schmocker, Julia Schneider, Barbara Prögler, Chatun Bahnan, Jasmin Fernandez, Rachael Marie Colldeweih, Tabea Schneider, Corinne Stäuble. – Muri: Melanie Amhof, Claudia Bosshard, Sheryl Rella, Danielle Grau, Katja Frick, Eloiza Trindade Da Costa, Carol Rösli, Esmeralda Büchler, Corina Huber, Sarah Schaller, Vanessa Solomons. – Verwarnungen: 2. Shana Caroti.

