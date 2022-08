4. Liga, Gruppe 3 Bremgarten und Sarmenstorf spielen Remis zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Bremgarten und Sarmenstorf 2:2 unentschieden.

Sarmenstorf geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 54. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie erzielte Jarno Hard für Bremgarten. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Per Elfmeter glich Timo Joller das Spiel in der 34. Minute für Sarmenstorf wieder aus. Das Tor von Jarno Hard in der 44. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bremgarten. Lediglich zehn Minuten nach dem 2:1 traf Raniero Schmidli in der 54. Minute für Sarmenstorf zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Shpresim Gutaj (12.) und Markus Brunner (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarmenstorf, Dino Macher (44.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Bremgarten auf dem fünften Rang. Bremgarten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bünz-Maiengrün (Platz 10). Die Partie findet am 20. August statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Sarmenstorf liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Im nächsten Spiel trifft Sarmenstorf in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Rupperswil 2. Diese Begegnung findet am 22. August statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Sarmenstorf 2b 2:2 (2:1) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 13. Jarno Hard 1:0. 34. Timo Joller (Penalty) 1:1.44. Jarno Hard 2:1. 54. Raniero Schmidli 2:2. – Bremgarten: Joël Grieder, Wares Nazar, Markus Brunner, Kajenthan Selvarasah, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Kavilash Arultharan, Sven Trottmann, Shpresim Gutaj, Ivan Bogdanovic, Jarno Hard. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Marco Guggisberg, Alex Melliger, Timo Joller, Daniele Napoli, Kilian Stutz, Dino Macher, Frank Hegi, Raniero Schmidli, Pascal Schärer, Fabian Ambühl. – Verwarnungen: 12. Shpresim Gutaj, 44. Dino Macher, 92. Markus Brunner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

