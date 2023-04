3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Niederwil Im Spiel zwischen Bremgarten und Niederwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor der Partie fiel für Niederwil: Damian Wüthrich brachte seine Mannschaft in der 59. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederwil stellte Fabrice Rätz in Minute 76 her. Ein Doppelschlag brachte Bremgarten doch noch einen Punkt: Blerim Pnishi schoss Bremgarten innerhalb von neun Minuten zum 1:2 (81.) und dann zum 2:2 (90.).

Bei Niederwil erhielten Luca Rey (11.), Damian Wüthrich (31.) und Fabrice Rätz (68.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Sizai Morina (31.) und Yunus Aslan (85.).

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Total liess das Team 31 Tore in 18 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.7 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Bremgarten nicht verändert. Mit 39 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Bremgarten hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Villmergen (Platz 5). Das Spiel findet am Freitag (28. April) statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Nach dem Unentschieden büsst Niederwil in der Tabelle ein und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 6. Es verliert einen Platz. Niederwil hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Erlinsbach 1b (Rang 13). Die Partie findet am Donnerstag (27. April) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Niederwil 2:2 (0:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 59. Damian Wüthrich 0:1. 76. Fabrice Rätz 0:2. 81. Blerim Pnishi 1:2. 90. Blerim Pnishi (Penalty) 2:2. – Bremgarten: Kire Damyanov, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Sven Wertli, Christian Maier, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Yves Furrer, Vinicius Figueiredo Dias, Sizai Morina. – Niederwil: Patrick Kohler, Simon Haas, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Damian Wüthrich, Luca Rey, Raphael Peterhans, Joel Rey, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 11. Luca Rey, 31. Sizai Morina, 31. Damian Wüthrich, 68. Fabrice Rätz, 85. Yunus Aslan.

