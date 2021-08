3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten mit Sieg gegen Mellingen im Auftaktspiel Bremgarten bezwingt zum Saisonauftakt Mellingen zuhause mit 4:3

(chm)

Den Auftakt machte Blerim Pnishi, der in der 7. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. Blerim Pnishi war es auch, der in der 22. Minute Bremgarten weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Bremgarten erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Sven Wertli weiter auf 3:0.

Qndrim Tairi baute in der 34. Minute die Führung für Bremgarten weiter aus (4:0). Andreas Etter (45. Minute) liess Mellingen auf 1:4 herankommen. In der 91. Minute verkleinerte Diego Beerle den Rückstand von Mellingen auf 2:4. In der Schlussphase kam Mellingen noch auf 3:4 heran. Gezim Zeqiraj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 95. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Fabian Gisi (51.) und Marco Etter (88.). Bremgarten behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Bremgarten liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Für Bremgarten geht es in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen 2 weiter. Die Partie findet am 21. August statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Mellingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Auf Mellingen wartet im nächsten Spiel daheim das Team FC Würenlingen 1. Diese Begegnung findet am 20. August statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Mellingen 1 4:3 (4:1) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 7. Blerim Pnishi 1:0. 22. Blerim Pnishi 2:0. 31. Sven Wertli 3:0. 34. Qndrim Tairi 4:0. 45. Andreas Etter 4:1. 91. Diego Beerle 4:2. 95. Gezim Zeqiraj 4:3. – Bremgarten: Kire Damyanov, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Burim Zeqiraj, David Brun, Luca Frey, Halil Hoxhaj, Marko Grabovica, Sven Wertli, Qndrim Tairi, Blerim Pnishi. – Mellingen: Pascal Duss, Joel Bolliger, Philipp Müller, Dominik Loch, Ronny Ingold, Pascal Gisi, Diego Beerle, Fabian Gisi, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Rafael Müller. – Verwarnungen: 51. Fabian Gisi, 88. Marco Etter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Bremgarten 1 - FC Mellingen 1 4:3, FC Tägerig 1 - FC Wettingen 2 1:5, FC Villmergen 1 - FC Frick 1a 0:2, FC Mutschellen 2 - SV Würenlos 1 0:0, FC Baden 1897 2 - FC Neuenhof 1 6:0

Tabelle: 1. FC Baden 1897 2 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 3. FC Frick 1a 1/3 (2:0), 4. FC Bremgarten 1 1/3 (4:3), 5. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 6. FC Mutschellen 2 1/1 (0:0), 7. SV Würenlos 1 1/1 (0:0), 8. FC Döttingen 0/0 (0:0), 9. FC Würenlingen 1 0/0 (0:0), 10. FC Mellingen 1 1/0 (3:4), 11. FC Muri 2 1/0 (1:2), 12. FC Villmergen 1 1/0 (0:2), 13. FC Tägerig 1 1/0 (1:5), 14. FC Neuenhof 1 1/0 (0:6).

