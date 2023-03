3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten holt sich drei Punkte gegen Spreitenbach Sieg für Bremgarten: Gegen Spreitenbach gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Timo Jenni, der in der 33. Minute für Bremgarten zum 1:0 traf. In der 74. Minute baute Blerim Pnishi den Vorsprung für Bremgarten auf zwei Tore aus (2:0). Spreitenbach kam in der 87. Minute auf ein Tor heran, als Remo Ducret per Elfmeter zum 1:2 traf.

Blerim Pnishi erhöhte in der 90. Minute zur 3:1-Führung für Bremgarten. In der Schlussphase kam Spreitenbach noch auf 2:3 heran. Rohat Nur war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Spreitenbach erhielten Arian Gavazaj (83.) und Enes Bunjaku (93.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Markus Brunner (72.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Bremgarten bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Bremgarten unverändert. 31 Punkte bedeuten Rang 3. Bremgarten hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Bremgarten auswärts mit FC Tägerig (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Nach der Niederlage büsst Spreitenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 6. Spreitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Spreitenbach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Erlinsbach 1b. Die Partie findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Bremgarten - FC Spreitenbach 3:2 (1:0) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 33. Timo Jenni 1:0. 74. Blerim Pnishi 2:0. 87. Remo Ducret (Penalty) 2:1.90. Blerim Pnishi 3:1. 92. Rohat Nur 3:2. – Bremgarten: Muhamed Kastrati, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Markus Brunner, Sven Wertli, Luca Blumer, Christian Maier, Mathis Stutz, Faik Pnishi, Blerim Pnishi, Sizai Morina. – Spreitenbach: Isen Veselji, Valon Qoraj, Alessandro Pierro, Enes Bunjaku, Alemin Isaki, Rohat Nur, Elvir Salihu, Vilson Doda, Xhemail Rulani, Remo Ducret, Burim Lufi. – Verwarnungen: 72. Markus Brunner, 83. Arian Gavazaj, 93. Enes Bunjaku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 06:27 Uhr.