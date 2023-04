3. Liga, Gruppe 2 Bremgarten gewinnt deutlich gegen Villmergen Bremgarten behielt im Spiel gegen Villmergen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

Tihomir Grabovica brachte Bremgarten 1:0 in Führung (66. Minute). In der 71. Minute baute Yves Furrer den Vorsprung für Bremgarten auf zwei Tore aus (2:0). Bremgarten erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Halil Hoxhaj weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joël Wirth in der 87. Minute, als er für Bremgarten zum 4:0 traf.

Bei Villmergen sah Marco Sanvido (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Luca Rey (58.) und Marco Sanvido (68.). Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Tihomir Grabovica (70.).

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Total liess das Team 31 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Bremgarten nicht verändert. Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Bremgarten ist es bereits der 13. Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Bremgarten gingen unentschieden aus.

Als nächstes tritt Bremgarten zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Neuenhof zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Villmergen erstmals wieder.

Als nächstes trifft Villmergen auf fremdem Terrain mit FC Erlinsbach 1b (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Villmergen - FC Bremgarten 0:4 (0:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 66. Tihomir Grabovica 0:1. 71. Yves Furrer 0:2. 80. Halil Hoxhaj 0:3. 87. Joël Wirth 0:4. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Patrick Locher, Marco Sanvido, Luca Rey, Jim Graf, Arijan Gashi, Sandro Koch, Joël Roth, Rilind Krasniqi, Yanick Meyer. – Bremgarten: Adilson Luis Silva Dos Santos, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Almir Pnishi, Faik Pnishi, Christian Maier, Halil Hoxhaj, Mathis Stutz, Sven Wertli, Blerim Pnishi, Yves Furrer. – Verwarnungen: 58. Luca Rey, 68. Marco Sanvido, 70. Tihomir Grabovica – Ausschluss: 76. Marco Sanvido.

