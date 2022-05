4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Bremgarten gewinnt deutlich gegen Kölliken Sieg für Bremgarten: Gegen Kölliken gewinnt das Team am Freitag auswärts 4:0.

(chm)

In der 4. Minute gelang Ivan Bogdanovic der Führungstreffer zum 1:0 für Bremgarten. Fitim Gutaj erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Bremgarten. Chris Rosenberg baute in der 54. Minute die Führung für Bremgarten weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jarno Hard in der 77. Minute, als er für Bremgarten zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Ali Safari (62.) und Samuel Müller (86.). Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Shpresim Gutaj (58.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bremgarten eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bremgarten die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bremgarten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 8. Bremgarten hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bremgarten geht es daheim gegen FC Othmarsingen 2 (Platz 13) weiter. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Nach der Niederlage büsst Kölliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Leibstadt. Das Spiel findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Bremgarten 2 0:4 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 4. Ivan Bogdanovic 0:1. 33. Fitim Gutaj 0:2. 54. Chris Rosenberg 0:3. 77. Jarno Hard 0:4. – Kölliken: Ardit Kukeli, Ali Safari, Antonio Ferritto, Marco Bieri, Samuel Müller, Andre Berisha, Aleksander Nrekaj, Ibrahim Sinani, Mateo Markovic, Astrit Ukaj, Jetmir Kida. – Bremgarten: Joël Grieder, Kevin Dubach, Andrea Rüppel, Yunus Aslan, Hugo Miguel Da Fonseca Tavares, Fitim Gutaj, Shpresim Gutaj, Sven Trottmann, Kavilash Arultharan, Ivan Bogdanovic, Chris Rosenberg. – Verwarnungen: 58. Shpresim Gutaj, 62. Ali Safari, 86. Samuel Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 10:50 Uhr.