4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Bremgarten bezwingt Fislisbach Bremgarten behielt im Spiel gegen Fislisbach am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Dario Incollingo das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 13. Minute traf Noah Stucki für Fislisbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten Raphael Schmid (89.) und Antoine Pommerell (92.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Mohammed Mehdi Yawari (84.)

Nach dem zweiten Spiel steht Bremgarten auf dem vierten Rang. Bremgarten spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Frick 3 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 15. April statt (19.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Fislisbach liegt nach Spiel 2 auf Rang 10. Fislisbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schinznach Bad (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (11. April) (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Bremgarten 2 - FC Fislisbach 2 1:1 (1:1) - Waffenplatz, Bremgarten – Tore: 4. Dario Incollingo 1:0. 13. Noah Stucki 1:1. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Jarno Hard, Wares Nazar, Markus Brunner, Jorge Gomez Ruiz, Fitim Gutaj, Nicolas Baumann, Nigel Widmer, Shpresim Gutaj, Ivan Bogdanovic, Dario Incollingo. – Fislisbach: Marco Mäder, Raphael Schmid, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Benjamin Christen, David Hansmann, David Strebel, Jerome Fluri, Lucien Würsch, Noah Stucki, Simon Strebel. – Verwarnungen: 84. Mohammed Mehdi Yawari, 89. Raphael Schmid, 92. Antoine Pommerell.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 16:20 Uhr.