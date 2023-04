4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Bremgarten bezwingt auswärts Frick – Nicolas Baumann entscheidet Spiel Sieg für Bremgarten: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Der Siegtreffer für Bremgarten gelang Nicolas Baumann in der 76. Minute. In der 16. Minute hatte Nigel Widmer Bremgarten in Führung gebracht. Der Ausgleich für Frick fiel in der 18. Minute durch Florian Cadraku.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dario Incollingo von Bremgarten erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bremgarten zu den Besten: Die total 2 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.7 Toren pro Match (Rang 1).

Bremgarten verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Für Bremgarten ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Bremgarten ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Bremgarten zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Kölliken 2b. Die Partie findet am Dienstag (18. April) statt (20.15 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

In der Tabelle verliert Frick Plätze und zwar von Rang 8 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Frick hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Frick spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Niederwil 2 (Platz 6). Die Partie findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Bremgarten 2 1:2 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 16. Nigel Widmer 0:1. 18. Florian Cadraku 1:1. 76. Nicolas Baumann 1:2. – Frick: Lukas Schraner, David Schmid, Ilir Elezaj, Elias Cantoni, Sandro Schmid, Dylan Schenker, Andrii Donchuk, David Schraner, Selman Mujota, Florian Cadraku, Nicola Senn. – Bremgarten: Pirashanth Sivakanthan, Shpresim Gutaj, Andrea Rüppel, Markus Brunner, Jorge Gomez Ruiz, Kavilash Arultharan, Nicolas Baumann, Nigel Widmer, Jarno Hard, Ivan Bogdanovic, Dario Incollingo. – Verwarnungen: 74. Dario Incollingo.

