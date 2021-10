3. Liga, Gruppe 2 Blerim Pnishi führt Bremgarten mit fünf Toren zum Sieg gegen Wettingen Sieg für Bremgarten: Gegen Wettingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 11:2.

(chm)

Wettingen war einmal in Führung, und zwar in der 16. Minute, als Jan Käser zum Zwischenstand von 2:1 traf. Bremgarten glich in der 35. Minute durch Blerim Pnishi aus.

Danach drehte Bremgarten auf. Das Team schoss ab der 38. Minute noch neun weitere Tore, während Wettingen kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 11:2.

Matchwinner für Bremgarten war Blerim Pnishi, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Bremgarten waren: Burim Haxha (2 Treffer), Sven Wertli (1 Treffer), Luca Frey (1 Treffer), Joël Wirth (1 Treffer) und Faik Pnishi (1 Treffe.) die Torschützen für Wettingen waren: Lorenzo Rossini und Jan Käser.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Burim Zeqiraj von Bremgarten erhielt in der 28. Minute die gelbe Karte.

Bremgarten hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Offensive 36 Tore erzielte.

Die Abwehr von Wettingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Die Tabellensituation hat sich für Bremgarten nicht verändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 5. Bremgarten hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SV Würenlos 1 (Rang 12). Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mutschellen 2 (Platz 11). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Bremgarten 1 - FC Wettingen 2 11:2 (4:2) - Bärenmatt, Bremgarten – Tore: 4. Burim Haxha 1:0. 5. Lorenzo Rossini 1:1. 16. Jan Käser 1:2. 35. Blerim Pnishi 2:2. 38. Blerim Pnishi 3:2. 42. Blerim Pnishi 4:2. 48. Burim Haxha 5:2. 57. Blerim Pnishi 6:2. 62. Joël Wirth 7:2. 67. Sven Wertli 8:2. 69. Faik Pnishi 9:2. 78. Luca Frey 10:2. 90. Blerim Pnishi 11:2. – Bremgarten: Fabio Russo, Burim Zeqiraj, Tihomir Grabovica, David Brun, Halil Hoxhaj, Burim Haxha, Faik Pnishi, Nicola Sauter, Timo Jenni, Qndrim Tairi, Blerim Pnishi. – Wettingen: Lars Ostermann, Lorenzo Cortese, Daniel Vogt, Mourad Boulaouche, Luca Caforio, Raphael Drobi, Jan Käser, Fabiano Coluccia, Alessandro Valeri, Haki Hajdini, Lorenzo Rossini. – Verwarnungen: 28. Burim Zeqiraj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Mutschellen 2 - FC Muri 2 2:1, FC Villmergen 1 - FC Döttingen 7:0, FC Tägerig 1 - FC Neuenhof 1 0:4, FC Bremgarten 1 - FC Wettingen 2 11:2, FC Kappelerhof - FC Frick 1a 2:2, FC Baden 1897 2 - FC Würenlingen 1 4:0

Tabelle: 1. FC Baden 1897 2 12 Spiele/30 Punkte (48:8). 2. FC Frick 1a 11/29 (40:13), 3. FC Neuenhof 1 12/24 (32:30), 4. FC Würenlingen 1 12/23 (25:13), 5. FC Bremgarten 1 12/20 (36:24), 6. FC Villmergen 1 12/19 (36:19), 7. FC Kappelerhof 12/18 (27:27), 8. FC Tägerig 1 12/16 (17:39), 9. FC Wettingen 2 12/13 (28:52), 10. FC Muri 2 12/13 (29:25), 11. FC Mutschellen 2 12/11 (16:27), 12. SV Würenlos 1 11/10 (17:24), 13. FC Mellingen 1 12/10 (26:30), 14. FC Döttingen 12/3 (12:58).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 21:49 Uhr.

