3. Liga, Gruppe 2 Blerim Pnishi führt Bremgarten mit drei Toren zum Sieg gegen Würenlos Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 13) ist Bremgarten am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Würenlos gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

Das erste Tor der Partie erzielte Elias Alhassan für Würenlos. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Luca Frey für Bremgarten erfolgreich war. In der 67. Minute war es an Blerim Pnishi, Bremgarten 2:1 in Führung zu bringen.

Blerim Pnishi war es auch, der in der 85. Minute Bremgarten weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:1. Mit einem weiteren Tor erhöhte Blerim Pnishi für Bremgarten auf 4:1. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade sechs Minuten.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bremgarten erhielt: Tihomir Grabovica (62.) eine Verwarnung gab es für Würenlos, nämlich für Mefail Emini (87.).

Bremgarten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 4. Für Bremgarten ist es der zweite Sieg in Serie.

Die nächste Partie für Bremgarten steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Mellingen 1 (Platz 11) an. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Würenlos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 13. Würenlos hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Würenlos daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frick 1a. Das Spiel findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Telegramm: SV Würenlos 1 - FC Bremgarten 1 1:4 (1:1) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 24. Elias Alhassan 1:0. 43. Luca Frey 1:1. 67. Blerim Pnishi 1:2. 85. Blerim Pnishi 1:3. 91. Blerim Pnishi 1:4. – Würenlos: Marc Epprecht, Severin Berli, Marko Milosavac, Mefail Emini, Noa Kalt, Alban Hotnjani, Nelson Vaz Da Costa, Reto Schlatter, Mario Stöckli, Elias Alhassan, Dominik Kieser. – Bremgarten: Kire Damyanov, Timo Jenni, Nicola Sauter, Tihomir Grabovica, Burim Zeqiraj, Halil Hoxhaj, Roger Karli, Burim Haxha, Luca Frey, Marco Gut, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 62. Tihomir Grabovica, 87. Mefail Emini.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Baden 1897 2 3:3, SV Würenlos 1 - FC Bremgarten 1 1:4

Tabelle: 1. FC Baden 1897 2 13 Spiele/31 Punkte (51:11). 2. FC Frick 1a 12/30 (43:16), 3. FC Neuenhof 1 13/24 (32:31), 4. FC Bremgarten 1 13/23 (40:25), 5. FC Würenlingen 1 13/23 (28:18), 6. FC Villmergen 1 13/22 (41:22), 7. FC Kappelerhof 13/21 (28:27), 8. FC Tägerig 1 13/19 (21:41), 9. FC Mutschellen 2 13/14 (18:27), 10. FC Wettingen 2 13/13 (28:54), 11. FC Mellingen 1 13/13 (31:31), 12. FC Muri 2 13/13 (31:29), 13. SV Würenlos 1 12/10 (18:28), 14. FC Döttingen 13/3 (13:63).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:53 Uhr.

