3. Liga, Gruppe 2 Besnik Krasniqi führt Kappelerhof mit drei Toren zum Sieg gegen Neuenhof Kappelerhof behielt im Spiel gegen Neuenhof am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Besnik Krasniqi eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Kappelerhof das 1:0 markierte. In der 50. Minute baute Meriton Shabani den Vorsprung für Kappelerhof auf zwei Tore aus (2:0). Besnik Krasniqi baute in der 58. Minute die Führung für Kappelerhof weiter aus (3:0).

Kreshnik Avdyli verkürzte in der 62. Minute den Rückstand von Neuenhof auf 1:3. Der Treffer fiel mittels Penalty. Admir Kjerimi sorgte in der 80. Minute für Neuenhof für den Anschlusstreffer zum 2:3. Neuenhof glich in der 83. Minute durch Visar Ahmeti aus. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf nochmals Besnik Krasniqi zum 4:3-Siegestreffer für Kappelerhof.

Im Spiel gab es total acht Karten. Kappelerhof kassierte vier gelbe Karten. Neuenhof kassierte vier gelbe Karten.

Die Abwehr von Neuenhof kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 69 Tore in 26 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Kappelerhof unverändert. Mit 44 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Kappelerhof hat bisher zwölfmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Kappelerhof ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Neuenhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 8. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neuenhof ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Neuenhof 1 4:3 (1:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 9. Besnik Krasniqi 1:0. 50. Meriton Shabani 2:0. 58. Besnik Krasniqi 3:0. 62. Kreshnik Avdyli (Penalty) 3:1.80. Admir Kjerimi 3:2. 83. Visar Ahmeti 3:3. 92. Besnik Krasniqi 4:3. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Leonard Ugzmajli, Artan Lukaj, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Astrit Markaj, Robert Nikollbibaj, Meriton Shabani, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Florid Gashi, Besnik Krasniqi. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Enrico Toma Turrion, Bljerim Nuhija, Vito Giammarinaro, Daim Pnishi, Florent Kabashi, Alessandro Bianchi, Kreshnik Avdyli, Jan Voser, Shkumbin Shala, Admir Kjerimi. – Verwarnungen: 25. Florent Kabashi, 34. Besnik Krasniqi, 61. Artan Lukaj, 65. Meriton Shabani, 82. Visar Ahmeti, 86. Shkumbin Shala, 89. Admir Kjerimi, 90. Leonard Ugzmajli.

