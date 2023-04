4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Benjamin Frei rettet Klingnau einen Punkt gegen Schinznach Bad 2:2 lautet das Resultat zwischen Klingnau und Schinznach Bad. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Schinznach Bad: Yankuba Darboe brachte seine Mannschaft in der 53. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Schinznach Bad stellte Nico Häusermann in Minute 81 her. Ein Doppelschlag brachte Klingnau doch noch einen Punkt: Zunächst war Sacha Rennhard in der 87. Minute erfolgreich, dann traf Benjamin Frei sechs Minuten später zum 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Klingnau, nämlich für Michel Baumgartner (32.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schinznach Bad, Giorgio Cariati (75.) kassierte sie.

In der Tabelle liegt Klingnau weiterhin auf Rang 13. Das Team hat einen Punkt. Klingnau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Klingnau geht es zuhause gegen FC Mellingen 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (19. April) (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

In der Tabelle verbessert sich Schinznach Bad von Rang 10 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Schinznach Bad hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schinznach Bad in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Juventina Wettingen 1b. Diese Begegnung findet am 22. April statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Schinznach Bad 2:2 (0:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 53. Yankuba Darboe 0:1. 81. Nico Häusermann 0:2. 87. Sacha Rennhard 1:2. 93. Benjamin Frei 2:2. – Klingnau: Claudio Dam, Manuel Escribano Torres, Raphael Müller, Livio Näf, Cédric Keller, Manuel Müller, Christoph Hug, Daniel May, Benjamin Frei, Joshua Marti, Sacha Rennhard. – Schinznach Bad: Ilario Palandri, Kiruththish Uthayanan, Giorgio Cariati, Dzenis Hajrovic, Mario Patrone, Nico Häusermann, Dreni Shala, Giuseppe Ambrosio, Philipp Weiser, Yankuba Darboe, Kopisangar Naganathan. – Verwarnungen: 32. Michel Baumgartner, 75. Giorgio Cariati.

