4. Liga, Gruppe 2 Beinwil am See setzt Siegesserie auch gegen Sarmenstorf fort – Luigi Malagnino mit Siegtor Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Sarmenstorf hat das Team am Dienstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Der Siegtreffer für Beinwil am See gelang Luigi Malagnino in der 74. Minute. In der 8. Minute hatte Antonio Carlos Ferreira Santos Beinwil am See in Führung gebracht. Der Ausgleich für Sarmenstorf fiel in der 48. Minute durch Joel Scheuber.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patrick Hintermann von Beinwil am See erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: 19 Punkte bedeuten Rang 4. Beinwil am See hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Beinwil am See wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Suhr 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (8. Oktober) (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Mit der Niederlage rückt Sarmenstorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 6. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ataspor. Die Partie findet am 11. Oktober statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Sarmenstorf 2a 2:1 (1:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 8. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:0. 48. Joel Scheuber 1:1. 74. Luigi Malagnino (Penalty) 2:1. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Levi Wüst, Joël Widmer, Dilet Wolday, Samuel Prskalo, Philip Amrein, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Sarmenstorf: Dominik Fuchs, Marco Wietlisbach, Jeremy Iten, Yared Wasem, Rouven Spaar, Luca Meier, Silvan Probst, Joel Scheuber, Yannik Hubel, Sandro Lenz, Fabio Gurtner. – Verwarnungen: 92. Patrick Hintermann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

