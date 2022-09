4. Liga, Gruppe 2 Beinwil am See setzt Siegesserie auch gegen Merenschwand fort – Später Siegtreffer durch Antonio Carlos Ferreira Santos Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Merenschwand hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Zunächst musste Beinwil am See einen Rückstand hinnehmen: In der 12. Minute traf Michele Schmid für Merenschwand zum 1:0. Zwei Tore innerhalb von 14 Minuten brachten aber für Beinwil am See die Wende. Verantwortlich war Antonio Carlos Ferreira Santos, der in der 68. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 82. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Merenschwand. Bei Beinwil am See erhielten Samuel Prskalo (73.), Antonio Carlos Ferreira Santos (86.) und Joël Widmer (89.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Beinwil am See zu den Besten: Die total 15 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.9 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Beinwil am See unverändert. 16 Punkte bedeuten Rang 4. Für Beinwil am See ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Sarmenstorf 2a (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Nach der Niederlage büsst Merenschwand zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 9. Für Merenschwand war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Merenschwand geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Beinwil am See 2 1:2 (1:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 12. Michele Schmid 1:0. 68. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:1. 82. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:2. – Merenschwand: Alex Marra, Christian Marra, Ivo Aeberhard, Enis Ljatifi, Musa Haljimi, Andrin Tischhauser, Silvan Mattig, Michele Schmid, Lukas Aepli, Miguel Maineri, Nico Meier. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Levi Wüst, Dardan Sadrijaj, Dilet Wolday, Antonio Carlos Ferreira Santos, Philip Amrein, Nico Dossegger, Samuel Prskalo. – Verwarnungen: 33. Miguel Maineri, 69. Michele Schmid, 73. Enis Ljatifi, 73. Samuel Prskalo, 86. Antonio Carlos Ferreira Santos, 89. Willem Malgo, 89. Joël Widmer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

