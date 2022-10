4. Liga, Gruppe 2 Beinwil am See setzt Siegesserie auch gegen Gontenschwil fort – Siegtreffer durch Luigi Malagnino Beinwil am See reiht Sieg an Sieg: Gegen Gontenschwil hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 74. Minute, als Luigi Malagnino den Treffer zum 3:2 für Beinwil am See erzielte.

Mirco Fulciniti hatte davor in der 11. Minute zum 1:0 für Gontenschwil getroffen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 17, als Antonio Carlos Ferreira Santos für Beinwil am See erfolgreich war. Manuel Schneeberger brachte Beinwil am See 2:1 in Führung (70. Minute). Gontenschwil glich in der 71. Minute durch Mirco Fulciniti aus.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Gontenschwil. Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Samuel Prskalo (46.) und Joel Hofmann (64.).

Die Offensive von Beinwil am See hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 44 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.4 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 39 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 11).

Beinwil am See bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 2. Beinwil am See hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Gontenschwil verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Gontenschwil hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Beinwil am See 2 2:3 (1:1) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 11. Mirco Fulciniti 1:0. 17. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:1. 70. Manuel Schneeberger 1:2. 71. Mirco Fulciniti 2:2. 74. Luigi Malagnino 2:3. – Gontenschwil: Can Yavuz, Benjamin Lehner, Kevin Widmer, Marco Häfliger, Cagatay Oynamaz, Aleksandar Zarkovic, Mirco Fulciniti, Kevin Perreten, Ryan Jordi, Vincenzo Catalano, Fabio Hunziker. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Levi Wüst, Nicola Briner, Oliver Scussel, Samuel Prskalo, Joel Hofmann, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Verwarnungen: 29. Aleksandar Zarkovic, 36. Fabio Hunziker, 46. Samuel Prskalo, 55. Marco Häfliger, 64. Joel Hofmann, 94. Benjamin Lehner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 21:19 Uhr.

