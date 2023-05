3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See mit Auswärtssieg bei Kölliken – Siegtreffer in 89. Minute Beinwil am See behielt im Spiel gegen Kölliken am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

In der 8. Minute hiess es nach einem Eigentor von Noah Speck 1:0 für Kölliken. In der 45. Minute fiel der 1:1-Ausgleich für Beinwil am See. Wie schon beim Anschlusstreffer war wiederum Noah Speck der Torschütze. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Fabian Merz zum 2:1-Siegestreffer für Beinwil am See.

Bei Beinwil am See erhielten Philip Amrein (24.) und Bruno Merz (76.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kölliken für Abdo Danho (44.) und Ruben Santos Indio (55.).

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher fünfmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rupperswil (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es auswärts gegen SC Schöftland 2 (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Telegramm: FC Kölliken - FC Beinwil am See 1:2 (1:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 8. Eigentor (Noah Speck) 1:0.45. Noah Speck 1:1. 89. Fabian Merz 1:2. – Kölliken: Simon Nützi, Pascal Nützi, Durim Racaj, Hajdar Kamishaj, Ilija Tipura, Gian Farro, Fatjan Lokaj, Ruben Santos Indio, Abdo Danho, Albert Marku, Ramon Egli. – Beinwil am See: Mustafa Uysal, Noah Speck, Raffael Lauber, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Tim Fessler, Philip Amrein, Sertan Kanik, Dario Holliger, Aron Bachmann, Bruno Merz. – Verwarnungen: 24. Philip Amrein, 44. Abdo Danho, 55. Ruben Santos Indio, 76. Bruno Merz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 16:12 Uhr.