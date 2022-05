3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See lässt sich von Rupperswil kein Bein stellen Beinwil am See siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Rupperswil: Der Tabellenfünfte siegt zuhause 5:3 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Den Auftakt machte Alain Baumann, der in der 32. Minute für Beinwil am See zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Bruno Merz Beinwil am See mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Beinwil am See baute in der 49. Minute die Führung für Beinwil am See weiter aus: Torschütze war erneut Bruno Merz.

Erion Rrafshi verkürzte in der 51. Minute den Rückstand von Rupperswil auf 1:3. Alain Baumann baute in der 54. Minute die Führung für Beinwil am See weiter aus (4:1). Valdrin Dvorani (62. Minute) liess Rupperswil auf 2:4 herankommen.

Beinwil am See erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Brendon Samadraxha weiter auf 5:2. In der 90. Minute sorgte Valdrin Dvorani noch für Resultatkosmetik für Rupperswil. Er traf zum 3:5-Schlussstand.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Beinwil am See. Für Rupperswil gab es keine Karte.

Beinwil am See hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Beinwil am See bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 5. Beinwil am See hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Erlinsbach 1 (Platz 6) zu tun. Das Spiel findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 12. Für Rupperswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Rupperswil 1 5:3 (2:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 32. Alain Baumann 1:0. 37. Bruno Merz 2:0. 49. Bruno Merz 3:0. 51. Erion Rrafshi 3:1. 54. Alain Baumann 4:1. 62. Valdrin Dvorani 4:2. 69. Brendon Samadraxha 5:2. 90. Valdrin Dvorani 5:3. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Raffael Lauber, Fabian Merz, Gabriel Jukic, Felix Eichenberger, Tim Fessler, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Dario Holliger, Bruno Merz, Alain Baumann. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Jonathan Vontobel, Josia Lutz, Gazmend Gjini, Luis Wyrsch, Claudio Ott, Gabriel Ganarin, Remo Bünzli, Erion Rrafshi, Valdrin Dvorani, Justin Brahimaj. – Verwarnungen: 53. Felix Eichenberger, 63. Tim Fessler, 63. Joel Vögeli, 65. Andreas Hediger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 03:32 Uhr.