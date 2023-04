3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See holt sich drei Punkte gegen Veltheim – Später Siegtreffer durch Sertan Kanik Beinwil am See gewinnt am Samstag zuhause gegen Veltheim 2:1.

Der Siegtreffer für Beinwil am See gelang Sertan Kanik in der 87. Minute. In der 39. Minute hatte Omer Jasari Beinwil am See in Führung gebracht. Der Ausgleich für Veltheim fiel in der 78. Minute durch Tobias Kummer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Matteo Pitzalis (10.) und Omer Jasari (50.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Veltheim, Philipp Kläy (82.) kassierte sie.

Das Schlusslicht hat Beinwil am See dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 12. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Beinwil am See hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Buchs kriegt es Beinwil am See im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (25. April) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Nach der Niederlage büsst Veltheim einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 13. Für Veltheim war es bereits die elfte Niederlage in Serie.

Veltheim trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Schöftland 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Veltheim AG 2:1 (1:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 39. Omer Jasari 1:0. 78. Tobias Kummer 1:1. 87. Sertan Kanik 2:1. – Beinwil am See: Steven Schmid, Raffael Lauber, Fabian Merz, Felix Eichenberger, Noah Speck, Philip Amrein, Tim Fessler, Matteo Pitzalis, Dario Holliger, Aron Bachmann, Bruno Merz. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Fabrice Huber, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Deyan Vetter, Khalil Zouaoui, Nicola Pruijs, Dario Werder, Stefan Ott, Joshua Hächler. – Verwarnungen: 10. Matteo Pitzalis, 50. Omer Jasari, 82. Philipp Kläy.

