3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See gewinnt klar gegen Frick Beinwil am See gewinnt am Freitag zuhause gegen Frick 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Alain Baumann in der 7. Minute. Er traf für Beinwil am See zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Beinwil am See stellte Fabian Merz in Minute 57 her. Beinwil am See erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Stefan Puselja weiter auf 3:0. Stefan Puselja traf per Elfmeter.

Brendon Samadraxha baute in der 65. Minute die Führung für Beinwil am See weiter aus (4:0). Selman Mujota sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Frick: Er traf in der 84. Minute zum 1:4

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Beinwil am See den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 62 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: Mit 44 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher 14mal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 5. Frick hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Frick ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Frick 1b 4:1 (1:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 7. Alain Baumann 1:0. 57. Fabian Merz 2:0. 62. Stefan Puselja (Penalty) 3:0.65. Brendon Samadraxha 4:0. 84. Selman Mujota 4:1. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Stefan Puselja, Gabriel Jukic, Matteo Pitzalis, Fabian Merz, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Brendon Samadraxha, Omer Jasari, Alain Baumann. – Frick: Lukas Schraner, Benjamin Schmid, Pascal Hauswirth, Roman Herzog, Liridon Sala, Nico Schaad, Fabian Treyer, Nico Heuberger, Chris Lehmann, Vuk Petrovic, Silas Riner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2022 23:38 Uhr.