3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See gewinnt klar gegen Erlinsbach

Sonntag

auswärts gegen Erlinsbach 3:0.

Ardian Zukaj brachte Beinwil am See 1:0 in Führung (19. Minute). Brendon Samadraxha erhöhte in der 49. Minute zur 2:0-Führung für Beinwil am See. Beinwil am See baute in der 89. Minute die Führung für Beinwil am See weiter aus: Torschütze war erneut Brendon Samadraxha.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Erlinsbach erhielten Janosch Flükiger (45.) und Jorin Pfister (65.) eine gelbe Karte. Beinwil am See blieb ohne Karte.

Die Offensive von Beinwil am See hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Beinwil am See. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher zwölfmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es daheim gegen SC Schöftland 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (13. Mai) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher zehnmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 15. Mai statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Erlinsbach 1 - FC Beinwil am See 1 0:3 (0:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 19. Ardian Zukaj 0:1. 49. Brendon Samadraxha 0:2. 89. Brendon Samadraxha 0:3. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, David Isenschmid, Janosch Flükiger, Ardefrim Ahmetaj, Jorin Pfister, Nikola Loznjakovic, Giovanni Di Nunzio, Arcelio Joao Caetano, Egzoart Islami, Dominique May, Michael Frey. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Fabian Merz, Gabriel Jukic, Raffael Lauber, Tim Fessler, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Bruno Merz, Brendon Samadraxha, Alain Baumann. – Verwarnungen: 45. Janosch Flükiger, 65. Jorin Pfister.

Tabelle

