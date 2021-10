3. Liga, Gruppe 1 Beinwil am See gewinnt deutlich gegen Frick Sieg für Beinwil am See: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

Das erste Tor für Beinwil am See fiel in der 13 Minute (Bruno Merz). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Per Penalty erhöhte Sertan Kanik in der 82. Minute zum 2:0 für Beinwil am See. Arlind Zukaj schoss das 3:0 (90. Minute) für Beinwil am See und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Treyer von Frick erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Beinwil am See rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Beinwil am See hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Beinwil am See nach der Winterpause auf fremdem Terrain auf FC Entfelden 1 (Platz 2). Die Partie findet am 19. März statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Frick hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 19. März statt (17.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Beinwil am See 1 0:3 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 13. Bruno Merz 0:1. 82. Sertan Kanik (Penalty) 0:2.90. Arlind Zukaj 0:3. – Frick: Lukas Schraner, Kevin Schmid, Pascal Hauswirth, Liridon Sala, Fabian Treyer, Nico Schaad, Till Wälchli, Manuel Herzog, Dario Zumsteg, Chris Lehmann, Claudio Deiss. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Felix Eichenberger, Fabian Merz, Gabriel Jukic, Stefan Puselja, Tim Fessler, Ardian Zukaj, Sertan Kanik, Omer Jasari, Bruno Merz, Alain Baumann. – Verwarnungen: 81. Fabian Treyer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Erlinsbach 1 - FC Küttigen 2 1:3, FC Rupperswil 1 - FC Entfelden 1 2:2, FC Frick 1b - FC Beinwil am See 1 0:3

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 13 Spiele/39 Punkte (57:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 13/30 (30:18), 4. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 5. FC Erlinsbach 1 13/21 (26:26), 6. FC Frick 1b 13/18 (23:33), 7. FC Othmarsingen 1 13/18 (34:29), 8. FC Lenzburg 2 13/17 (30:25), 9. FC Küttigen 2 13/17 (21:24), 10. FC Rupperswil 1 13/15 (22:22), 11. FC Seon 1 13/13 (33:42), 12. SC Schöftland 2 12/10 (20:37), 13. HNK Adria Aarau 12/4 (9:42), 14. FC Rohr 1 13/1 (15:49).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 15:47 Uhr.

