2. Liga AFV Baden 1897 verliert gegen Seriensieger Suhr – Ahmet Ceker trifft spät zum Sieg Suhr reiht Sieg an Sieg: Gegen Baden 1897 hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Suhr drehte das Spiel in den letzten 12 Minuten, als Suhr zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Noaim Bayazi in der 78. Minute erfolgreich, dann traf Ahmet Ceker acht Minuten später zum 3:2. Davut Bektas hatte davor in der 37. Minute zum 1:0 für Suhr getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 59. Minute, als Leon Gjikollaj für Baden 1897 traf. Arbnor Berisha brachte Baden 1897 2:1 in Führung (74. Minute).

Bei Baden 1897 erhielten Akilash Gnanasegar (30.), Blert Aliaj (36.) und Burim Krasniqi (77.) eine gelbe Karte. Bei Suhr erhielten Erson Basha (45.) und Ömer Yelli (92.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Suhr hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 28 Tore erzielt, was einem Schnitt von 4 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bringt Suhr an die Spitze Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 17 Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Suhr ist es der fünfte Sieg in Serie.

Suhr bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Wohlen 2. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Baden 1897 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Nach zwei Siegen in Serie verliert Baden 1897 erstmals wieder. Baden 1897 verlor zudem erstmals zuhause.

Für Baden 1897 geht es auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Suhr 2:3 (0:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 37. Davut Bektas 0:1. 59. Leon Gjikollaj 1:1. 74. Arbnor Berisha 2:1. 78. Noaim Bayazi (Penalty) 2:2.86. Ahmet Ceker 2:3. – Baden 1897: Veliko Maksimovic, Sasa Jakovljevic, Blert Aliaj, Sebastian Bortolin, Carsten Wyss, Akilash Gnanasegar, Jan Kalt, Roko Begonja, Nikola Maksimovic, Christian Chirulli, Pasquale Guzzo. – Suhr: Dominik Stutzer, Angelo Petralito, Gabriell Berisha, Loris Desando, Erson Basha, Sven Käser, Ahmet Ceker, Rocco Costantino, Michael Koch, Noaim Bayazi, Davut Bektas. – Verwarnungen: 30. Akilash Gnanasegar, 36. Blert Aliaj, 45. Erson Basha, 77. Burim Krasniqi, 92. Ömer Yelli.

