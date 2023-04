2. Liga AFV Baden 1897 siegt gegen Frick – Joel Brack mit Last-Minute-Treffer Sieg für Baden 1897: Gegen Frick gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Baden 1897 gelang Joel Brack in der 97. Minute. In der 74. Minute hatte Joel Brack Baden 1897 in Führung gebracht. Der Ausgleich für Frick fiel in der 91. Minute durch Durim Ibrahimi.

Im Spiel gab es total zehn Karten. Bei Frick gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Ivan Petrovic (52.) und Marc Alain Kessler (84.). Ausserdem gab es bei Frick weitere vier gelbe Karten. Bei Baden 1897 gab es vier gelbe Karten.

Baden 1897 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 9. Baden 1897 hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Baden 1897 tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 10. Frick hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wohlen 2 (Platz 8). Die Partie findet am 6. Mai statt (17.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Frick 2:1 (0:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 74. Joel Brack 1:0. 91. Durim Ibrahimi 1:1. 97. Joel Brack 2:1. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Sasa Jakovljevic, Carsten Wyss, Simone Anghileri, Gentrim Uka, Christian Chirulli, Eymen Avci, Jan Kalt, Jonathan Schmidt, Milan Gligic, Joel Brack. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Marco Boss, Alain Saner, Halil Karadal, Gian Luca Venzin, Raphael Leuthard, Vuk Petrovic, Kilian Weiss, Cyrill Vogel. – Verwarnungen: 17. Kilian Weiss, 35. Halil Karadal, 49. Meris Habibija, 58. Akilash Gnanasegar, 61. Joel Brack, 87. Sebastian Bortolin, 97. Durim Ibrahimi, 97. Milan Gligic – Ausschlüsse: 52. Ivan Petrovic, 84. Marc Alain Kessler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2023 17:06 Uhr.