3. Liga, Gruppe 2 Baden 1897 siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für Muri Baden 1897 hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Muri setzt es auswärts ein 3:0 ab.

(chm)

Joël Brack brachte Baden 1897 1:0 in Führung (2. Minute). Joël Brack war es auch, der in der 21. Minute Baden 1897 weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Yannick Bernhard, der in der 48. Minute die Führung für Baden 1897 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Stephen Peacock (61.) und Sean Meier (92.) eine gelbe Karte. Baden 1897 behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Baden 1897 steht mit sechs Punkten auf Rang 3. Für Baden 1897 geht es in einem Heimspiel gegen FC Wettingen 2 weiter. Die Partie findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Muri liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 13. Im nächsten Spiel kriegt es Muri auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Villmergen 1 zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Baden 1897 2 0:3 (0:2) - Brühl, Muri AG – Tore: 2. Joël Brack 0:1. 21. Joël Brack 0:2. 48. Yannick Bernhard 0:3. – Muri: Nicolas Hofer, Bruno Justino Soares, Sean Meier, Phil Parker, Rafael Freitas Ferreira, Kastriot Tafa, Nicolas Stierli, Yves Furrer, Stephen Peacock, Rinor Dzemaili, Jonathan End. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Jonathan Schmidt, Ian Staubli, Pasquale Guzzo, Semiel Krasniqi, Joël Brack, Felipe De Oliveira Nogueira, Carsten Wyss, Jan Kalt, Sebastian Bortolin, Yannick Bernhard. – Verwarnungen: 61. Stephen Peacock, 92. Sean Meier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Döttingen 8:1, FC Bremgarten 1 - FC Mutschellen 2 2:1, SV Würenlos 1 - FC Tägerig 1 2:3, FC Muri 2 - FC Baden 1897 2 0:3

Tabelle: 1. FC Bremgarten 1 2 Spiele/6 Punkte (6:4). 2. FC Frick 1a 2/6 (10:1), 3. FC Baden 1897 2 2/6 (9:0), 4. FC Würenlingen 1 1/3 (4:1), 5. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 6. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 7. FC Tägerig 1 2/3 (4:7), 8. FC Neuenhof 1 2/3 (2:7), 9. SV Würenlos 1 2/1 (2:3), 10. FC Mutschellen 2 2/1 (1:2), 11. FC Döttingen 1/0 (1:8), 12. FC Mellingen 1 2/0 (4:8), 13. FC Muri 2 2/0 (1:5), 14. FC Villmergen 1 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 23:37 Uhr.