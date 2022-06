3. Liga, Gruppe 2 Baden 1897 siegt 1:0 im Showdown gegen Frick – Entscheidung in der Schlussminute Baden 1897 reiht Sieg an Sieg: Gegen Frick hat das Team am Freitag bereits den siebten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 1:0

(chm)

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussphase. In der 92. Minute schoss Jonathan Schmidt das 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Baden 1897 erhielten Akilash Gnanasegar (49.) und Felipe De Oliveira Nogueira (76.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Marco Boss (72.)

Baden 1897 weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Die total 98 Tore in 26 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Baden 1897 bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 26 Spielen bei 68 Punkten. Baden 1897 hat bisher 22mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Baden 1897 ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 64 Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Frick erstmals wieder.

Für Frick ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Frick 1a 1:0 (0:0) - Stadion ESP, Baden – Tor: 92. Jonathan Schmidt 1:0. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Akilash Gnanasegar, Santiago Brunner, Sasa Jakovljevic, Pasquale Guzzo, Jan Kalt, Felipe De Oliveira Nogueira, Carsten Wyss, Jonathan Schmidt, Noah Lüscher, Leon Gjikollaj. – Frick: Gabriel Herzog, Sven Würgler, Valentin Schmid, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Cyrill Vogel, Tim Hinden, Alain Saner, Durim Ibrahimi, Raphael Leuthard. – Verwarnungen: 49. Akilash Gnanasegar, 72. Marco Boss, 76. Felipe De Oliveira Nogueira.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 13:48 Uhr.