2. Liga AFV Baden 1897 gewinnt deutlich gegen Frick Sieg für Baden 1897: Gegen Frick gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

Per Penalty traf Jan Kalt in der 14. Minute zur 1:0-Führung für Baden 1897. In der 70. Minute baute der gleiche Jan Kalt die Führung für Baden 1897 weiter aus. Das letzte Tor der Partie erzielte Felipe De Oliveira Nogueira, der in der 75. Minute die Führung für Baden 1897 auf 3:0 ausbaute.

Bei Frick erhielten Alain Saner (62.), Gian Luca Venzin (74.) und Valentin Schmid (75.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Baden 1897 für Carsten Wyss (78.) und Felipe De Oliveira Nogueira (87.).

Baden 1897 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 7. Für Baden 1897 ist es der zweite Sieg in Serie. Baden 1897 konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Baden 1897 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Suhr an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. September statt (20.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Frick war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Frick verlor zudem erstmals zuhause.

Frick tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Wohlen 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Frick - FC Baden 1897 2 0:3 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 14. Jan Kalt (Penalty) 0:1.70. Jan Kalt 0:2. 75. Felipe De Oliveira Nogueira 0:3. – Frick: Elia Kasper, Halil Karadal, Valentin Schmid, Gian Luca Venzin, Manuel Meier, Roger Herzog, Levin Kessler, Raphael Leuthard, Fabian Sidler, Kilian Weiss, Cyrill Vogel. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Akilash Gnanasegar, Blert Aliaj, Sasa Jakovljevic, Pasquale Guzzo, Roko Begonja, Felipe De Oliveira Nogueira, Carsten Wyss, Leon Gjikollaj, Jan Kalt, Bersan Gökpinar. – Verwarnungen: 62. Alain Saner, 74. Gian Luca Venzin, 75. Valentin Schmid, 78. Carsten Wyss, 87. Felipe De Oliveira Nogueira.

