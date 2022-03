3. Liga, Gruppe 2 Baden 1897 entscheidet Showdown gegen Neuenhof für sich Sieg für Baden 1897 im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Freitag auswärts gegen den drittklassierten Verein Neuenhof 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Baden 1897: Briljant Asllani brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Neuenhof traf Maurice Notter in der 7. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Leon Gjikollaj erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Baden 1897.

In der 72. Minute schoss Carsten Wyss Baden 1897 mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Perkovic, der in der 80. Minute die Führung für Baden 1897 auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Vito Giammarinaro von Neuenhof erhielt in der 71. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Baden 1897 hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Baden 1897: 34 Punkte bedeuten Rang 2. Baden 1897 hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen FC Muri 2 (Platz 12). Die Partie findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Neuenhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Neuenhof hat bisher achtmal gewonnen und sechsmal verloren.

Die nächste Partie für Neuenhof steht nach der Winterpause auswärts gegen FC Villmergen 1 (Platz 6) an. Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Baden 1897 2 1:4 (1:2) - Stausee, Neuenhof – Tore: 4. Briljant Asllani 0:1. 7. Eigentor (Maurice Notter) 1:1.25. Leon Gjikollaj 1:2. 72. Carsten Wyss (Penalty) 1:3.80. Marco Perkovic 1:4. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Jan Voser, Varis Xhemaili, Vito Giammarinaro, Daim Pnishi, Miguel Weber, Florent Kabashi, Alessandro Bianchi, Shkumbin Shala, Kristian Hili, Mauro Martinelli. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Jonathan Schmidt, Sasa Jakovljevic, Maurice Notter, Timon Schmidt, Leon Gjikollaj, Carsten Wyss, Jan Kalt, Yannick Bräm, Milkias Asrat, Briljant Asllani. – Verwarnungen: 71. Vito Giammarinaro.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Neuenhof 1 - FC Baden 1897 2 1:4, FC Frick 1a - FC Villmergen 1 2:0, FC Mellingen 1 - FC Bremgarten 1 3:2

Tabelle: 1. FC Frick 1a 14 Spiele/36 Punkte (51:17). 2. FC Baden 1897 2 14/34 (55:12), 3. FC Neuenhof 1 14/24 (33:35), 4. FC Würenlingen 1 13/23 (28:18), 5. FC Bremgarten 1 14/23 (42:28), 6. FC Villmergen 1 14/22 (41:24), 7. FC Kappelerhof 13/21 (28:27), 8. FC Tägerig 1 13/19 (21:41), 9. FC Mellingen 1 14/16 (34:33), 10. FC Mutschellen 2 13/14 (18:27), 11. FC Wettingen 2 13/13 (28:54), 12. FC Muri 2 13/13 (31:29), 13. SV Würenlos 1 13/10 (19:34), 14. FC Döttingen 13/3 (13:63).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 00:01 Uhr.