4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Aycan Osma schiesst Lenzburg mit drei Treffern zum Sieg gegen Bünz-Maiengrün Lenzburg behielt im Spiel gegen Bünz-Maiengrün am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Das Skore eröffnete Aycan Osma in der 4. Minute. Er traf für Lenzburg zum 1:0. Aycan Osma erzielte nur sieben Minuten später auch das 2:0 für Lenzburg. Es war ein Elfmeter. Die 62. Minute brachte für Bünz-Maiengrün den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Jan Ostgen.

In der 77. Minute baute erneut Aycan Osma den Vorsprung für Lenzburg auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Bünz-Maiengrün noch auf 2:3 heran. Manuel Tschamper war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 91. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Gian Luca Quitadamo (51.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Bünz-Maiengrün, nämlich für Manuel Tschamper (90.).

Die Abwehr von Bünz-Maiengrün kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwölf Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Lenzburg hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Lenzburg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Bünz-Maiengrün hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 8. Bünz-Maiengrün hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Bünz-Maiengrün wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das siebtplatzierte Team KF Liria, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (14. Juni) (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Bünz-Maiengrün 3:2 (2:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 4. Aycan Osma 1:0. 11. Aycan Osma (Penalty) 2:0.62. Jan Ostgen 2:1. 77. Aycan Osma 3:1. 91. Manuel Tschamper 3:2. – Lenzburg: Marc Bachmann, Haris Medanovic, Till Pfister, Branko Batinic, Laszlo Stutz, Alec Madea, Andrija Kurtovic, Philipp Kohler, Simone Mezzancella, Daniel Fernandes Figo, Aycan Osma. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Michael Hochstrasser, Luca Nauer, Andrin Schlegel, Bryan Wiederkehr, Lukas Geissmann, Jan Ostgen, Claude Zürcher, Timon Obi, Manuel Tschamper. – Verwarnungen: 51. Gian Luca Quitadamo, 90. Manuel Tschamper.

