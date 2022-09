4. Liga, Gruppe 3 Avni Daku rettet Falke Lupfig einen Punkt gegen Villmergen Sechs Tore sind zwischen Villmergen und Falke Lupfig gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Bis zur 42. Minute ging Villmergen deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) dario Innella (38.) und Pascal Sidler (42.). Für Falke Lupfig erfolgreich war bis dahin .

Emanuel Duzmani sorgte in der 53. Minute für Falke Lupfig für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Gjergj Gjoli, sorgte in der 59 für den Ausgleich für Falke Lupfig. Matteo Thaler erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Villmergen. Der Ausgleich für Falke Lupfig zum 3:3 fiel spät durch Avni Daku. Er war in der 87. Minute erfolgreich.

Bei Falke Lupfig erhielten Erlind Bytyqi (38.), Gjergj Gjoli (38.) und Emanuel Duzmani (91.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Christopher Prischl (22.)

Villmergen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Nach dem Unentschieden verliert Villmergen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 2. Villmergen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Villmergen bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Lenzburg 2. Die Partie findet am 23. September statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Falke Lupfig hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 7. Falke Lupfig hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Merenschwand 1a (Platz 4). Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Falke Lupfig 3:3 (2:0) - Badmatte, Villmergen – Tore: 38. Dario Innella 1:0. 42. Pascal Sidler (Penalty) 2:0.53. Emanuel Duzmani 2:1. 59. Gjergj Gjoli (Penalty) 2:2.77. Matteo Thaler 3:2. 87. Avni Daku 3:3. – Villmergen: Dominik Weber, Luca Rey, Fabio Caruso, Matteo Thaler, Christopher Prischl, Luca Lustenberger, Dario Innella, Patrick Troxler, Cyril Schatzmann, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Gjergj Gjoli, Naim Adili, Avni Daku, Enea Dhimertika, Emanuel Duzmani, Genti Vllahiu, Eduart Aliji, Petrit Ismaili, Erlind Bytyqi, Betrim Shabani. – Verwarnungen: 22. Christopher Prischl, 38. Erlind Bytyqi, 38. Gjergj Gjoli, 91. Emanuel Duzmani.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

