3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Zurzach gegen Spreitenbach Zurzach gewinnt am Freitag auswärts gegen Spreitenbach 3:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Severin Büeler in der 20. Minute. Er traf für Zurzach zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Vilson Doda, sorgte in der 33 für den Ausgleich für Spreitenbach. Yannick Mauch brachte Zurzach 2:1 in Führung (40. Minute). In der 88. Minute traf Ahmet Sarican ins eigene Gehäuse. Damit lag Zurzach mit zwei Toren im Vorsprung.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Spreitenbach sah Elvir Salihu (94.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Spreitenbach weitere sechs gelbe Karten. Bei Zurzach erhielten Loris Edelmann (32.) und Mahamed Mahamud (81.) eine gelbe Karte.

Zurzach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 10. Für Zurzach ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Zurzach wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Tägerig, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Mittwoch (19. April) statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Nach der Niederlage büsst Spreitenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 8. Für Spreitenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Spreitenbach wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Kappelerhof, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 23. April statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Spreitenbach - SC Zurzach 1:3 (1:2) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 20. Severin Büeler 0:1. 33. Vilson Doda (Penalty) 1:1.40. Yannick Mauch 1:2. 88. Eigentor (Ahmet Sarican) 1:3. – Spreitenbach: Isen Veselji, Xhemail Rulani, Alessandro Pierro, Elvir Salihu, Alemin Isaki, Rohat Nur, Francesco Procopio, Vilson Doda, Gentian Morina, Remo Ducret, Burim Lufi. – Zurzach: Claudio Bächli, Noah Scharler, Yannick Mauch, Jan Georg, Loris Edelmann, Kujtim Durmishi, Severin Büeler, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Henrique Amiguinho Coutinho, Lavdim Durmishi. – Verwarnungen: 32. Loris Edelmann, 39. Alessandro Pierro, 54. Vilson Doda, 75. Elvir Salihu, 81. Mahamed Mahamud, 85. Alemin Isaki, 87. Francesco Procopio, 95. Remo Ducret – Ausschluss: 94. Elvir Salihu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:30 Uhr.