3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Würenlingen gegen Villmergen – Paulo Arias als Matchwinner Würenlingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Villmergen 3:2.

(chm)

Würenlingen drehte das Spiel in den letzten 13 Minuten, als Würenlingen zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Jeremy Obah in der 77. Minute erfolgreich, dann traf Paulo Arias drei Minuten später zum 3:2. Arijan Gashi hatte davor in der 15. Minute zum 1:0 für Villmergen getroffen. Gleichstand war in der 16. Minute hergestellt: Muhamet Behluli traf für Würenlingen. Rilind Krasniqi traf in der 73. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Villmergen.

Gelbe Karten gab es bei Würenlingen für Marc Thurnherr (72.) und Luis Künzi (93.). Bei Villmergen erhielten Marco Sanvido (33.) und Arijan Gashi (83.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Würenlingen zu den Besten: Total liess das Team 40 Tore in 26 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Würenlingen nicht verändert. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Würenlingen hat bisher 14mal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Würenlingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Villmergen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 41 Punkten auf Rang 7. Villmergen hat bisher 13mal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Würenlingen 1 2:3 (1:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 15. Arijan Gashi 1:0. 16. Muhamet Behluli 1:1. 73. Rilind Krasniqi 2:1. 77. Jeremy Obah 2:2. 80. Paulo Arias 2:3. – Villmergen: Marco Bärtschi, Marco Sanvido, Pascal Rummel, Noah Haussener, Diogo Calixto Antunes, Jim Graf, Tefik Baki, Davide Prati, Sandro Koch, Arijan Gashi, Edmond Selimi. – Würenlingen: Lian Nyffenegger, Blagoja Tanaskoski, Erzon Behluli, Marcel Kramp, Marc Thurnherr, Paulo Arias, Muhamet Behluli, Haki Hajdini, Alessandro Sagona, Lucas Coutinho Caldas, Marco Takac. – Verwarnungen: 33. Marco Sanvido, 72. Marc Thurnherr, 83. Arijan Gashi, 93. Luis Künzi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 16:15 Uhr.